Compra do BMC deve elevar lucro do Bradesco em R$ 100 mi A compra do BMC deverá agregar por volta de R$ 100 milhões ao lucro do Bradesco em 2007, estimou o vice-presidente e diretor de Relações com Investidores do banco, Milton Vargas, em teleconferência com analistas. Nos anos anteriores, o resultado pro forma do BMC ficou em cerca de R$ 70 milhões, segundo o executivo. O presidente da instituição, Márcio Cypriano, afirmou que a operação não afetará a distribuição de dividendos aos acionistas. O Bradesco pagou o equivalente a R$ 800 milhões pelo BMC. A amortização de ágio da transação será realizada ainda este ano, acrescentou Cypriano. A compra O Bradesco anunciou na última quarta-feira a compra do BMC, com pagamento a ser feito via ações. Pelo negócio, os acionistas do BMC receberão papéis do Bradesco correspondentes a aproximadamente 0,94% do seu capital social. Com isso, a carteira de crédito consignado do Bradesco deverá atingir um total de aproximadamente R$ 4 bilhões, segundo projeções de Cypriano. Desse total, R$ 2,3 bilhões correspondem a operações já existentes nos dois bancos (R$ 1 bilhão do BMC), enquanto o valor restante se refere a aquisições de crédito de outras instituições que já constam no balanço do Bradesco. As ações a serem emitidas e atribuídas aos acionistas do BMC serão aprovadas em assembléia geral extraordinária do Bradesco quando ocorrer o fechamento da operação, oportunidade em que o BMC será convertido em subsidiária integral do Bradesco. Cypriano disse que o Bradesco segue atento a novas oportunidades de mercado, mas evitou responder se a compra de bancos de menor porte se trata de uma tendência do setor. "É preciso analisar cada movimento isoladamente", justificou. Ao ser questionado se a estratégia de aquisições visa a recuperação da liderança entre os bancos privados, perdida para o Itaú no ranking elaborado pelo Banco Central, o executivo foi taxativo: "Já somos o maior banco privado do País". O banco BMC, fundado em 1939 em Fortaleza, possui atualmente agências em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Fortaleza, Recife, Salvador, além das cidades de Campinas e São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, e Joinville, no norte de Santa Catarina.