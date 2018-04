Compra do Sé pelo Pão de Açúcar confirmada em Portugal A Jerónimo Martins reiterou ontem que a venda dos supermercados Sé, no Brasil, já foi concretizada, segundo informou hoje o jornal português Diário de Notícias. Na quarta-feira passada, foi referendado o acordo entre o comprador, a Companhia Brasileira de Distribuição (grupo Pão de Açúcar) e o Conselho Administrativo de Direito Econômico (CADE). Segundo o acordo, o grupo Pão de Açúcar não poderá despedir funcionários ou fechar lojas do Sé até que exista uma decisão definitiva do CADE sobre o seu índice de concentração no mercado brasileiro. Uma fonte oficial da Jerónimo Martins disse, no entanto, ao diário português que "o contrato firmado entre as partes não estava sujeito a qualquer condição do órgão regulador e a venda foi definitiva".