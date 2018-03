Compra em cooperativa de catadores terá crédito de IPI As indústrias que adquirirem resíduos sólidos para fabricar seus produtos poderão receber o direito a ter crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de até 50% da alíquota do produto final, segundo Medida Provisória publicada hoje no Diário Oficial da União (DOU). "Os créditos gerados até 31 de dezembro de 2014 poderão ser utilizados", explicou o secretário-adjunto de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Dyogo Oliveira.