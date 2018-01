Compra livre em países vizinhos passa a ser de US$ 300,00 A Receita Federal elevou de US$ 150,00 para US$ 300,00 o limite de compras isentas de impostos para turistas que vão ao Paraguai. A informação foi divulgada na manhã deste sábado. O limite diz respeito não apenas ao Paraguai, mas a todos os países que têm fronteira terrestre, fluvial ou lacustre e serve apenas para bens de consumo pessoal. "Não pode ser utilizada para trazer bens que, por sua natureza ou quantidade, revelem destinação comercial, tampouco produtos pirateados ou contrafeitos ou de importação proibida", diz a nota. "Quanto ao comércio ilícito e contrabando, esses continuarão a ser combatidos rigorosamente, inclusive com o aumento de recursos, humanos e materiais, se for necessário."