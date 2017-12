Compra virtual ainda é restrita, diz pesquisa A Internet ganha adeptos no Brasil, mas fazer compras virtuais ainda é uma prática de um grupo pequeno. Uma pesquisa elaborada pelo grupo Ibope, obtida com exclusividade pela Agência Estado, mostra que a proporção de uso da rede para fazer pedidos ainda é baixa. Porém, alguns internautas já são fanáticos o suficiente para fazer compras quase que diariamente. Numa pergunta feita sobre a freqüência de compras ou contratação de serviços online, o instituto concluiu que 70% das pessoas ouvidas nunca experimentaram o canal virtual. Mas registrou que 3% dos pesquisados fazem pedidos pela web todos os dias ou quase todos os dias. Outros 4% fazem compras pelo menos uma vez por semana; 3%, entre duas e três vezes por mês; 4%, pelo menos uma vez por mês e outros 3% compram uma vez a cada dois ou três meses. Cinco por cento dos entrevistados compram pelo menos uma vez por semestre e outros 7%, um vez ao ano. O restante (1%) não respondeu à pesquisa. Dentre os itens mais procurados, CDs e eletroeletrônicos continuam a liderar as preferências. Sites mais lembrados - Dentre os portais de compra mais lembrados pelas pessoas ouvidas pelo Ibope, o Submarino (www.submarino.com.br) e a Americanas.com (www.americanas.com.br) estão entre os primeiros que vêm à cabeça dos usuários, com 9% e 8% das respostas. O site do Mercado Livre (www.mercadolivre.com.br) obteve 5% das respostas, o da Som Livre (www.somlivre.com.br) registrou 3% das respostas, enquanto outros como Extra (www.extra.com.br), Livraria Cultura (www.livrariacultura.com.br) e Ponto Frio (www.pontofrio.com.br) tiveram 1% de registro cada. Pelo menos 48% dos entrevistados disseram que nenhum nome de site lhe vinha à cabeça. O Ibope fez 16,1 mil entrevistas em nove capitais. Para cada pergunta, foram ouvidos diferentes grupos. Um dado curioso da pesquisa Ibope é que 38% da população entrevistada admitiu pesquisar preços pela Internet antes de fazer alguma compra. Mas apenas 48% deles disseram que fizeram essa mesma compra pela Internet. Ou seja, muita gente usa a web para comparar, mas a aquisição às vezes é feita em lojas físicas.