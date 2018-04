Comprador da Opel pode sair na próxima semana, diz agência

O executivo disse, em entrevista à Bloomberg, que a Magna International e RHJ International estão liderando a corrida para adquirir a Opel.

A Alemanha, que concordou em conceder 1,5 bilhão de euros (US$ 2,1 bilhões) em empréstimos de curto prazo para a venda da Opel, está pressionando a GM a escolher a Magna como vencedora da disputa, afirmaram duas pessoas familiarizadas com o assunto, de acordo com a agência de notícias.

Os porta-vozes da GM europeia, da RHJ e da Magna não quiseram comentar a negociação.

As informações são da Dow Jones.