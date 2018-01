Comprar carro a prazo está mais caro Comprar carro a prazo está mais caro segundo pesquisa da Agência Estado. Alguns bancos de montadoras - Ford, Volkswagen e DaimlerChrysler - começaram a elevar os juros dos financiamentos na terça-feira (veja mais informações no link abaixo). Ontem foi a vez do Banco Fiat subir suas taxas. A alta foi percebida nos planos de 13 a 36 meses - de 2,10% para 2,19% ao mês. Já nos planos de 37 a 48 meses, as taxas foram elevadas de 2,25% para 2,29% ao mês. Nos planos de 1 a 12 meses, os juros ficaram estáveis em 1,99% ao mês Alguns bancos também subiram suas taxas de juros no financiamento de veículos. No banco Bandeirantes, as taxas para o Crédito Direto ao Consumidor (CDC) subiram de 2,29% para 2,60% ao mês nos planos de 3 a 36 meses para carros novos e de 2,60% para 3,14% ao mês para veículos usados. No BankBoston, os juros para financiamento em 24 meses subiram de 2,13% para 2,27% ao mês. Em 36 meses, as taxas passaram de 2,16% para 2,31% ao mês, tanto para veículos novos quanto usados. O banco Cidade também elevou as taxas do CDC. Nos planos de 1 a 24 meses, com 30%, 40% e 50% de entrada, a taxa passou de 2,05% para 2,55% ao mês. Já os planos com prazo de 25 a 36 meses, com mesmos porcentuais de entrada, apresentaram elevação das taxas de 2,08% para 2,90% ao mês.