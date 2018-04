Comprar passagem antecipada reduz gastos Quem pretende viajar antes do fim das férias escolares ou no carnaval consegue obter vantagens se planejar antecipadamente o passeio. É que, ao comprar a passagem aérea com dias de antecedência, o turista consegue obter descontos interessantes na maioria das companhias. Se a idéia é gastar pouco, fazer a viagem de ônibus pode ser uma opção. Vale a pena comparar os valores entre as alternativas aéreas e rodoviárias. Isso porque, em uma viagem longa, como de São Paulo a Porto Alegre, a passagem só de ida de avião sai por R$ 175,00 (TAM). Para ir de ônibus leito, o valor cobrado pela Itapemirim é de R$ 129,00. diferença, de R$ 46,00, pode ser insignificante levando em conta que de avião o passageiro chegará em aproximadamente duas horas e de ônibus a viagem leva cerca de 17 horas. Algumas empresas de transporte estão parcelando o valor do bilhete. Na Varig, é possível dividir o pagamento em dez parcelas no cartão de crédito. Na Itapemirim, o cliente pode parcelar valor acima de R$ 60,00 em três vezes sem juros no cartão ou em seis vezes no cheque pré-datado com juro de 8,5% ao mês. Restrições O preço não é tudo. Na hora de comprar o bilhete aéreo com tarifa promocional, é importante ficar atento às condições impostas pela empresa, alerta a técnica da Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, Claudia Ogata. "Quem quiser aproveitar o desconto deverá ficar atento às restrições, se há limitações para a mudança de vôo e condições para a devolução da passagem." Claudia explica que, ao tomar esses cuidados, o turista não correrá o risco de ser surpreendido, caso precise cancelar a viagem ou mudar o dia do embarque. "Há passagens que não podem ser remarcadas", lembra a técnica. Na Gol, as passagens podem ser remarcadas mediante pagamento de uma taxa de R$ 25,00. Na Varig é preciso desembolsar taxa de R$ 40,00. Confira no quadro baixo os valores das passagens só de ida com a saída de São Paulo. Os preços das passagens aéreas são as tarifas mais promocionais que dependem de vôo disponível, horário e dia da semana. Cia. aérea Florianópolis Rio de Janeiro Curitiba Salvador Recife Belo Horizonte Porto Alegre Fly - R$ 69,00 - - R$ 315,00 - R$ 188,00 Gol* R$ 136,00 R$ 96,00 R$ 96,00 R$ 261,00 R$ 312,00 R$ 136,00 R$ 183,00 TAM R$ 143,00 R$98,00** R$ 98,00 R$ 288,00 R$ 314,00 R$ 136,00 R$ 175,00 Varig R$ 141,00 R$186,00*** R$ 101,00 R$ 266,00 R$ 317,00 R$ 134,00 R$ 188,00 Cia. Ônibus**** Florianópolis Rio de Janeiro Curitiba Salvador Recife Belo Horizonte Porto Alegre Catarinense R$ 50,74 - - - - - - Cometa - R$ 30,26 R$ 28,91 - - R$ 38,98 - Itapemirim - R$ 20,26 R$ 28,90 - R$ 170,00 - R$ 77,16 São Geraldo - - - R$ 126,13 R$ 170,43 - - * Preços mínimos da companhia, que podem variar conforme o dia da semana, o horário e a demanda. ** Valor para desembarque no aeroporto do Galeão. *** Preço para embarque aos sábados e domingos. **** Valor para ônibus convencional. Veja no link abaixo matéria completa sobre as promoções das companhias aéreas para vôos domésticos