Comprar via Internet é opção para o Natal As empresas de comércio eletrônico estão usando a criatividade, investindo em publicidade e lançando diversas promoções para conquistar clientes e enfrentar a concorrência. Quem visitar as páginas destes sites poderá encontrar desde embalagens personalizadas até ações promocionais que reduzem o tempo de entrega das mercadorias. No site do Shoptime, por exemplo, na compra de qualquer aparelho de ginástica o consumidor concorre a uma bicicleta ergométrica. Outra novidade da empresa é que a cada presente o internauta tem a opção de enviar cartão com uma mensagem pessoal. Para aproveitar esta época do ano, algumas lojas virtuais criaram ainda seções especiais somente com artigos natalinos. No site Amelia, o grande destaque das vendas neste período é a cesta especial de Natal, com preços que variam de R$ 16,50 a R$ 341,93. O site também lançou uma linha de brinquedos para a Capital, visando a ampliar seu público-alvo. O serviço de entrega rápida de seus produtos foi a opção do Submarino, que lançou no dia 20 de novembro o Compromisso Submarino. Esta ação envolve mais de 2,5 mil itens de maior procura com entrega garantida de 12 horas a 4 dias, dependendo da origem da solicitação. Livrarias Livrarias tradicionais como a Siciliano e a Saraiva têm a vantagem de oferecer vários pontos de troca, além da loja virtual, caso o cliente da Internet não esteja satisfeito com o produto adquirido. São 60 livrarias físicas da Siciliano e 34 da Saraiva espalhadas pelos principais estados brasileiros que aceitam substituir o pedido. Outra vantagem da Siciliano é que, por conta do seu estoque, a livraria entrega cerca de 90% dos seus produtos em até 24 horas na Capital e em 72 horas nos demais locais. O consumidor é informado previamente do tempo de entrega ao efetuar a compra.