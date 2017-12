Compras com cartão aumentam A Redecard registrou no primeiro semestre deste ano um aumento de 33% no número de transações realizadas com cartão de crédito e débito em comparação com o mesmo período do ano passado. Este índice abrange a soma das transações das bandeiras MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Diners e Redeshop. Os cartões de débito estão substituindo as compras com cheques. O crescimento dessas transações foi de 68%. Outro grande resultado foi alcançado no número de estabelecimentos filiados: um aumento de 23%.