Compras com cartão crescem 17,5% em janeiro A Credicard estima que as compras com cartão de crédito totalizam um volume de R$ 6,2 bilhões em janeiro, o que representou um crescimento de 17,5% em relação a janeiro do ano passado. Em relação à dezembro - mês de maior movimento do comércio - a estimativa é de uma queda de 21,2%. O número de transações chegou a 83 milhões, sendo que a base de plásticos em circulação no País ficou próxima a 40,7 milhões, segundo o levantamento mensal da empresa. As projeções da Credicard para 2003 são de um faturamento total do setor de R$ 80,9 bilhões, o que significa um aumento de 16,7% sobre 2002 que, por seu lado, já cresceu 18,3% sobre o ano anterior. A base de cartões deverá chegar a 46,5 milhões, 14,1% mais que 2002.