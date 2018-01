Compras com cartão Visa aumentaram 37% A Visa do Brasil, empresa que administra o cartões Visa e Visa Electron, registrou um aumento de 37% no volume de vendas com o cartão de crédito na primeira quinzena deste mês em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com dados divulgados hoje pela companhia. As operações totalizaram R$ 1,05 bilhão, contra R$ 740 milhões de 2000. O número de transações também foi maior: 18,5 milhões ante 13,7 milhões, uma elevação de 35%. Já o número de operações com o cartão de débito Visa Electron é ainda mais expressivo. O volume de vendas cresceu 317% na primeira quinzena de 2001 (R$ 175 milhões contra R$ 42 milhões), sendo que o número de transações aumentou 279%. O Visa Electron, que no ano passado cresceu 400% em volume de vendas, elevou sua participação de 6% para 17% no faturamento da empresa no Brasil.