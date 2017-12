Compras com cartões crescem 50% na AL e Caribe A Visa International, Região da América Latina e Caribe (LAC), apresentou um crescimento de 50% nas compras realizadas com cartões de débito e pré-pagos no ponto-de-venda, ao mesmo tempo em que alcançou a marca de 150 milhões de cartões durante o período de 12 meses finalizado em dezembro de 2005. Segundo a empresa, as compras que foram efetuadas com cartões de crédito da bandeira demonstraram crescimento de 39% em seu volume, totalizando US$ 56 bilhões. Para o presidente da Visa International, Região da América Latina e Caribe, Eduardo Eraña, os crescimentos anunciados são resultado da relação da Visa com os bancos. "Este impressionante crescimento mostra, claramente, que a Visa e seus bancos membros oferecem produtos e soluções de pagamento eletrônico que condizem com uma economia em crescimento". Segundo a marca, a melhora da economia na região latino-americana é um catalisador para o aumento geral dos gastos dos consumidores e das pequenas empresas. Para a região LAC, esta tendência favorável nos gastos dos consumidores significou um volume de US$ 83 bilhões no ponto-de-venda e mais de 2,6 bilhões de transações. Iniciativas Por último, as iniciativas, como a mais recente e completa campanha publicitária da marca Visa (chamada de Grandeza), implementada em mercados-chave como México, Brasil e Chile, também contribuíram para o crescimento da empresa. Com a idéia, o conhecimento da marca (top-of-mind) aumentou em 40% durante o trimestre finalizado em dezembro de 2005. Outras iniciativas incluem um maior foco nas pequenas empresas e um investimento consistente em novas tecnologias de pagamento e em inovação.