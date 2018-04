Compras de carteiras por BB e Nossa Caixa somam R$ 6,3 bi

O Banco do Brasil e a Nossa Caixa - que estão em negociações para aquisição - divulgaram seus balanços nesta quinta-feira, 13. Os dados trazem as compras de carteiras de crédito de outras instituições financeiras pelos dois bancos, que, até agora, somam R$ 6,309 bilhões. As compras do BB totalizaram R$ 5,9 bilhões em outubro e a instituição negocia neste mês a aquisição de outros R$ 800 milhões. Veja também: Venda da Nossa Caixa será concluída no meu retorno, diz Lula Nossa Caixa reverte prejuízo e lucra RS 69,8 mi Banco do Brasil registra ganhos de R$ 1,8 bilhão Lula quer Banco do Brasil de volta ao topo do ranking BB emitirá 2,93 mi de ações na incorporação do Banco do Piauí De olho nos sintomas da crise econômica Lições de 29 Como o mundo reage à crise Dicionário da crise Entenda a disparada do dólar e seus efeitos Segundo o BB, essas operações envolvem garantias e foram feitas com base nas novas regras do Banco Central, anunciadas no final de setembro, que permitem desconto do recolhimento sobre depósito de compulsório para os bancos que comprarem esses ativos de outras instituições. Do total já comprado em outubro, 44% da aquisições são referentes a carteiras de consignado, 29% de veículos e 27% de pessoa jurídica. O BB informou que entre outubro e novembro foram analisados R$ 17,1 bilhões em créditos para aquisição, sendo que R$ 6,7 bilhões foram aprovados (39% do total). Nos 18 meses encerrados em setembro de 2008, o BB comprou R$ 1,5 bilhão em carteiras de crédito, somente consignado, com base nas regras antigas. Já a Nossa Caixa divulgou que tem programada a compra de R$ 3,895 bilhões em carteiras de crédito consignado de dez instituições financeiras até o final de 2009. Deste montante, o banco estadual já desembolsou R$ 1,409 bilhão até quarta-feira, dos quais R$ 550 milhões já foram lançados no balanço do terceiro trimestre. Até o fim do ano, a Nossa Caixa vai destinar mais R$ 1,019 bilhão na compra de crédito consignado originado em outros bancos. Segundo o presidente da instituição,Milton Luiz de Mello Santos, pelos acordos operacionais já firmados, um total de R$ 1,467 bilhão será reservado à compra destas carteiras em 2009. "A Nossa Caixa se antecipou ao movimento conduzido pelo governo e começou a desenvolver tratativa antes, de modo que os primeiros resultados já podem ser vistos neste balanço. A nossa contribuição, de R$ 3,895 bilhões, é bastante significativa ", afirmou o executivo.