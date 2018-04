Compras de dólares pelo BC é recorde no 1º trimestre As compras de dólares efetuadas pelo Banco Central no primeiro trimestre do ano somam US$ 21,9 bilhões, valor recorde para o período segundo o BC. O resultado é quase três vezes (2,77 vezes) superiores aos US$ 7,9 bilhões adquiridos pela autoridade monetária em igual período do ano passado. Além disso, o número é superior à compra total de dólares de 2005, de US$ 21,5 bilhões e representa mais da metade das compras durante todo o ano passado. O volume de compras realizadas em março somou US$ 8,3 bilhões, mais de duas vezes superior aos US$ 3,1 bilhões comprados pelo BC em março do ano passado, mas inferior aos US$ 8,8 bilhões comprados em fevereiro deste ano. As sucessivas compras de dólares do BC - que também permite reduzir o ritmo de valorização do real - fez com que as reservas internacionais fechassem o mês em 110 bilhões de dólares. Essas reservas representam o total de moeda estrangeira (principalmente dólares, no caso brasileiro) mantido pelo Banco Central (BC), disponível para uso imediato.