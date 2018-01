Compras de estrangeiros fazem índice Kospi subir 1,95% A bolsa sul-coreana fechou hoje em alta de 1,95% em razão das agressivas compras realizadas por investidores estrangeiros. O mercado japonês continua estimulado pelos bons indicadores financeiros divulgados na terça-feira. O Nikkei 225 avançou 1,65%. As ações de empresas exportadoras, como Toyota Motor e Sony, lideraram os ganhos. O mercado filipino encerrou misto, em alta de 0,14%, liderado pelos papéis da blue chip Philippine Long Distance Telephone Co. Já a bolsa taiuanesa registrou baixa de 0,10%, com realização de lucros depois de fortes ganhos nas últimas sessões. Às 4h50 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,24%; Indonésia: -0,36%; Malásia: +0,55%; Tailândia: -0,27% e Cingapura: +0,63%.