Compras de material escolar pela Internet A livraria virtual da Siciliano está traçando a nova estratégia para a venda de material escolar, voltada para 2001. O diretor de Internet do grupo, Bruno de Carbi, relata que a experiência com a última safra de pedidos, no início do ano, não foi boa. Ele afirma que o problema atingiu praticamente todas as livrarias virtuais. O prazo de entrega, de dois a quatro dias, não foi suficiente para atender a necessidade dos clientes em relação ao tempo para recebimento do material. "Muita gente deixou para comprar no dia 1º de fevereiro e queria a entrega dos livros no dia seguinte", diz o executivo. A Siciliano chegou a colocar na rua 1.500 pedidos por dia e estuda uma maneira de aperfeiçoar o sistema de vendas. Para o segundo semestre, não há um esquema especial para a venda de material escolar. Estuda-se, segundo Bruno, um acordo com escolas para a criação de pacotes específicos na livraria virtual. Tudo isso será definido até novembro para atender o ano letivo de 2001. Veja no link abaixo, os descontos oferecidos pela livraria no material universitário. Programação para 2001 O site da Livraria Saraira (veja link abaixo) está oferecendo livros universitários com desconto na volta às aulas deste 2° semestre. O diretor geral da Saraiva, Ledo Camargo, explica que nesta época do ano, a procura é maior por livros do 3° grau. A empresa está desenvolvendo a estratégia para o ano letivo de 2001. Segundo Camargo, a venda de material escolar on line representou 10% das vendas de todo o grupo Saraiva no início deste ano. "E deve superar isso no ano que vem", afirma. Reforço na entrega Entre os pontos a serem melhorados no atendimento da Saraiva estão o trabalho mais forte com o material escolar de papelaria e a agilidade na entrega, que superou sete dias úteis no começo deste ano. Camargo justifica: " São pedidos de 10 a 15 itens e é mais difícil completar a lista". O site da Submarino (veja link abaixo) também está avaliando qual será a política de vendas adotada, mas só para o começo do próximo ano letivo. No início deste ano, o site fez acordos com três escolas e quer triplicar este número para o ano que vem. O volume de vendas chegou a 150 livros didáticos por dia, mas houve problemas com o prazo de entrega, que bateu 15 dias úteis. "Estamos criando uma divisão especial só para cuidar disso em 2001 e deveremos entregar os pedidos em menos de quatro dias", garante o diretor comercial e de maketing do Submarino, Luíz Elísio Melo.