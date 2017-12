Compras em dólar no cartão de crédito poderão ficar mais baratas

Tramita no Senado um projeto que determina que as operadoras de cartão de crédito adotem uma taxa única para converter moedas em casos de compras feitas em dólar. A medida (PLS 342/2017) é ideia do senador Paulo Bauer (PSDB-SC), que lembra que atualmente o ágio dos cartões varia de 0,3% a 7,3% em relação ao dólar comercial e o consumidor não tem mecanismos para conhecer essas taxas e escolher a bandeira com o menor ágio.

A solução apresentada no projeto é a adoção da variação cambial PTAX para o pagamento das faturas. A taxa PTAX é publicada diariamente pelo Banco Central e consiste em uma média baseada no valor de compra e venda do dólar por agências de câmbio durante o dia. O projeto está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos.

Atualmente, as operadoras de cartão de crédito decidem qual taxa de câmbio utilizarão para converter as compras feitas em dólar para a moeda brasileira. O valor final costuma ser mais alto do que o câmbio comercial e próximo ao dólar turismo, utilizado pelas casas de câmbio. Dessa maneira, o senador Paulo Bauer (PSDB-SC) defende que falta transparência no processo, dificultando o cálculo da taxa pelos consumidores.