Compras: exija qualidade Além da pesquisa de preços, a procura por um produto de boa qualidade é vital para realizar uma boa compra. Garantir a qualidade do produto é obrigação do fornecedor, mas o consumidor precisa verificar as condições gerais da mercadoria antes de efetuar o pagamento, evitando transtornos com defeitos e garantias não cumpridas. O Procon-SP, órgão de defesa do consumidor, listou alguns cuidados a serem observados para garantir a qualidade dos produtos. De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, no caso de defeitos, a responsabilidade é do fornecedor. Por isso, o consumidor tem o direito de exigir a troca por um produto igual ou similar ou optar pela devolução do dinheiro. Se o defeito for observado após a compra, a troca de mercadorias com problemas de fabricação pode ser feita em até 90 dias, no caso de bens duráveis, e no prazo de um mês, para bens não-duráveis. Veja nos links abaixo mais dicas sobre como verificar a qualidade dos produtos e informações gerais sobre os direitos do consumidor na hora da compra.