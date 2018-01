Compras online com cartão de crédito crescem 36% O valor das vendas online pagas com cartão de crédito no País cresceu 36% no ano passado, atingindo R$ 1,015 bilhão. Esse número representa 86% do valor total movimentado pelas aquisições por internet, que foi R$ 1,18 bilhão. As informações fazem parte do estudo "Cartões de Crédito e a Internet", divulgado nesta quarta-feira pela Credicard. O porcentual de 86% confirma a trajetória de aumento da participação do cartão de crédito no pagamento das compras online. Em 2002, o nível era de 83% e, em 2001, de 77%. Outros meios usados foram o boleto bancário e o cartão de débito. O número de internautas no País ficou estável no ano passado em relação a 2002, em 8% da população total. Segundo o vice-presidente de Marketing da Credicard, Fernando Chacon, há uma percepção crescente entre os internautas de que o cartão de crédito é um meio seguro de pagamento. "Acredito que ainda há espaço para crescer" , afirmou. Perfil O crescimento do tíquete médio das compras online foi de 6%, chegando a R$ 265. No primeiro trimestre, o valor médio gasto foi de R$ 294, o que representa um aumento de 13,5% em relação ao mesmo período de 2003. O levantamento mostrou ainda que a maioria dos e-consumidores que usam o cartão de crédito como meio de pagamento são homens, entre 30 e 49 anos de idade, moram na região Sudeste e têm renda acima de R$ 1,5 mil mensais.