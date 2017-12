Compras pela Internet aumentaram 500% As compras do consumidor brasileiro feitas pela Internet cresceram cerca de 500% no último ano e passaram de US$ 121 milhões em 1999 para US$ 770 milhões em 2000. Embora o volume tenha dado um salto, o número de internautas aumentou apenas 20%. De 1,6 milhão de consumidores que compraram pela rede, 74% pagaram a dívida com cartão de crédito e fizeram gastos equivalentes a US$ 570 milhões. As transações com cartões representaram 2% do faturamento das administradoras no ano passado, que foi de R$ 48 bilhões. Veja algumas dicas de compras, inclusive para as realizadas pela Internet, no link abaixo.