Compras pela TV: cuidado! Os cuidados a ser tomados nas compras feitas pela televisão são os mesmas que o consumidor deve ter na hora de comprar pela Internet. A principal diferença está no contrato. Como o consumidor não pode imprimir o seu pedido, deve solicitar que a empresa vendedora mande-o via fax. Outra alternativa, explica a técnica da diretoria de programas especiais do Procon - SP, Renata Saad Mira, é solicitar o número do pedido. Além disso, nas compras pela TV, as próprias empresas usam, como estratégia de marketing, alongar o prazo de devolução da mercadoria. "No caso do 1406, por exemplo, o consumidor tem até 30 dias para se arrepender da compra", exemplifica Renata. Neste caso também, o consumidor recebe o dinheiro integralmente e corrigido. Veja a seguir quais os principais cuidados que você deve ter ao comprar pela televisão 1- verifique o preço 2- veja se o valor do frete está incluído no preço final 3- confira as condições de pagamento 4- certifique-se do prazo de entrega da mercadoria 5- exija a nota fiscal 6- cuidado ao fornecer os dados para a compra 7- procure referências sobre a empresa da qual você vai comprar 8- cuidado com as ofertas 9- exija o prazo de devolução do produto 10- pegue sempre o número da compra ou um fax do contrato