Compras: pesquisar preço é fundamental No momento de comprar um bem, a pesquisa de preços é fundamental. O consumidor deve trabalhar como um fiscal para aliar preço, qualidade, forma de pagamento e garantia. Também é aconselhável comparar preços antes de escolher, pois a compra por impulso pode significar um mau negócio. Por outro lado, o fornecedor deve oferecer informação clara e correta sobre o preço de qualquer mercadoria. Essa é uma determinação do Código de Defesa do Consumidor e atende ao princípio da transparência nas relações de consumo. É essencial que os preços dos produtos disponíveis em vitrines ou expostos na loja estejam visíveis para o consumidor comparar custos e qualidades. O comprador também não pode sofrer constrangimento ao deixar uma mercadoria no caixa porque seu preço ultrapassa o valor desejado. Confira nos links abaixo mais dicas sobre a pesquisa de preços e informações gerais para garantir os direitos do consumidor na hora da compra.