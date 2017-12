Compras: precaução evita aborrecimentos Na correria das compras de Natal, o consumidor esquece de medidas que garantem uma maior segurança, em caso de problemas tanto com os produtos ou com o pagamento. Técnicos do Procon - órgão de defesa do consumidor - lembram que nessa época lojistas e vendedores prometem tudo para poder vender. "Não custa nada garantir por escrito o prometido", adverte a técnica do órgão Cecília Pellotta Rodrigues. Veja algumas medidas fundamentais: Pedir para o vendedor escrever na nota fiscal que o produto pode ser trocado. O consumidor tem até 90 dias para esse prazo. O fornecedor tem até 30 dias para sanar o problema. Nas compras com cheques pré-datados, pedir ao vendedor para escrever na nota fiscal o número do cheque, banco e as datas previstas. Testar o produto antes de presentear. Em todas as lojas é preciso ter um sempre de amostra. (Não esqueça se for presentear um criança com brinquedo que depende de pilhas de comprá-las para não ter uma surpresa na hora da ceia). Os produtos adquiridos com cartão têm de custar o mesmo que à vista. Dicas para compras pela Internet Vale destacar que as regras para empresas internacionais são as do país de origem e não as brasileiras. Por isso, o consumidor não pode depois recorrer ao Procon ou Idec. Sempre comprar de um site conhecido e de preferência que tenha a recomendação de alguém que já tenha usado o serviço. O consumidor pode desistir do pedido até sete dias da data da compra. Depois da entrega da mercadoria também tem mais sete dias, em caso de decepção.