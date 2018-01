Compre com cuidado na Internet Com o crescimento do comércio eletrônico, o número de reclamações na Fundação Procon-SP, órgao da Secretaria da Justiça do Governo do Estado de São Paulo, vem aumentando. O volume ainda não chega a preocupar o órgão. No ano passado, foram 14 consultas e quatro reclamações relacionadas às compras pela Internet. Este ano, somente nos primeiros quatro meses, foram recebidas 18 consultas, e uma reclamação sobre publicidade enganosa. Os principais problemas apontados pelos consumidores são demora na entrega da mercadoria e dúvidas em relação ao contrato. O serviço de entrega merece atenção especial O Procon lembra que o comércio na Internet pressupõe, além da compra da mercadoria, a contratação de um serviço, o de entrega. O consumidor precisa perguntar quem vai fazer a entrega, em quanto tempo receberá o produto e quanto vai custar. O primeiro cuidado a ser tomado por quem quer comprar pela Rede é se certificar de que a empresa realmente existe no mundo real. O consumidor precisa pedir um telefone e checar se a empresa existe. A opção mais segura é comprar de empresas conhecidas, que também têm lojas de verdade, ou então de sites famosos. É preciso também desconfiar de ofertas excessivamente vantajosas. Depois de checar a existência da empresa, o consumidor precisa obter o maior número possível de informações sobre o produto que está adquirindo, como prazo de validade, qualidade e preço. Ainda assim, se desistir, tem garantido por lei o direito de devolver o produto. Direitos do consumidor Antes mesmo de a Internet chegar ao Brasil, o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor garantia o direito de desistir da compra nos negócios feitos fora da loja. De acordo com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), o comprador tem direito ao arrependimento em até sete dias depois da encomenda. Caso o consumidor desista da compra, é preciso lembrar que ele terá de arcar com o custo do frete, mesmo que a empresa devolva o dinheiro pago pelo produto. O Idec fez um teste, no ano passado, para ver se as empresas estavam cumprindo a lei. A maior dificuldade foi encontrar a pessoa certa para tratar do assunto dentro da empresa, não existe estrutura para tratar de devolução. Mais respeito Os órgãos de defesa de consumidor concordam, no entanto, que o consumidor é mais respeitado nas lojas virtuais do que no comércio tradicional. O Idec também concorda que as empresas estão tentando melhorar as condições de venda, mas ainda não é o ideal, porque falta muita informação sobre o produto no computador. Vale destacar que, na Internet, como o consumidor não tem acesso ao produto, torna-se mais importante fornecer o maior número possível de informações sobre os artigos à venda. Confira abaixo os principais cuidados que você deve antes de cair na Rede. 1- Identifique o fornecedor no mundo físico. Procure um outro meio de contato, como endereço, telefone ou fax. 2- Tente comprar sempre de um fornecedor nacional. Empresas estrangeiras não estão sujeitas às leis brasileiras. Além disso, quando importa um produto o comprador deixa de ser consumidor para se tornar um importador. 3- Imprima sempre um comprovante da operação: a página de conclusão ou o e-mail recebido confirmando a compra. 4- Dobre os cuidados com o cartão de crédito. Na Internet, o número já é o suficiente para comprar, mesmo sem o plástico. 5- Verifique sempre o prazo e meio de entrega e o preço que será cobrado. 6- O Código de Defesa do Consumidor prevê o direito à desistência para compras feitas fora da loja. O consumidor tem sete dias para desistir e avisar a empresa.