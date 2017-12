Compre pacotes e fantasias de carnaval on-line Os foliões que pretendem viajar no carnaval 2001 mas ainda não escolheram o roteiro ainda podem aproveitar as últimas ofertas disponíveis de viagem na Internet. Os sites www.decolar.com e www.viajo.com oferecem as últimas vagas para a maior festa popular do País nas seguintes cidades: Salvador, Porto Seguro, Maceió, Fortaleza, Rio de Janeiro, Natal e Curitiba. O portal Passaporte Brasil e o www.estadao.com.br também oferecem várias opções. Confira-as no link abaixo. Também não deixe de conferir o canal de turismo do www.estadao.com.br e os cadernos de turismo dos jornais "O Estado de São Paulo", que sai às terças, e "Jornal da Tarde", que sai aos domingos. www.decolar.com As opções da www.decolar.com podem ser pagas com cartão de crédito, cheque pré-datado, boleto bancário e depósito em conta corrente. Veja os pacotes para o carnaval: Fortaleza - Pacote aéreo incluindo traslados, hospedagem em apartamento duplo com café da manhã e taxas de serviço, city tour e passeio à praia de Cumbuco. O pacote de 8 dias, com saída prevista para o dia 24 de fevereiro sai por R$ 1.145,00 e pode ser parcelado em até 4 vezes sem juros. Maceió - Pacote aéreo com direito a traslados, hospedagem em apartamento duplo, com café da manhã e taxas de serviço, passeios pelo litoral da cidade e visitas as praias do Francês e Barra de São Miguel. O pacote de 8 dias com saída prevista para o dia 24 de fevereiro custa R$ 1.161,00 e pode ser parcelado em até 4 vezes sem juros. Natal - Pacote aéreo incluindo traslados, hospedagem em apartamento duplo com direito a café da manhã e taxas de serviço e passeios pela praia de Genipabu e outros pontos turísticos da cidade. O pacote de 8 dias, com saída prevista para o dia 24 de fevereiro sai por R$ 1.099,00 e pode ser parcelado em até 4 vezes sem juros. Porto Seguro - O pacote inclui passagem aérea com traslados, hospedagem em apartamento duplo, com direito a café da manhã e passeios pelas principais praias da cidade, igrejas, Passarela do Álcool e danceterias. O pacote de 8 dias com saída prevista para o dia 20 de fevereiro custa a partir de R$ 747,00 e poder ser parcelado em até 4 vezes sem juros. Rio de Janeiro - O pacote inclui hospedagem em hotel 4 estrelas em apartamento duplo, com pensão completa sai por R$ 1.227,00 e sem transporte. O pagamento desta opção deve ser feita à vista. O pacote é de 6 dias e tem saída prevista para dia 23 deste mês. Carnaval baiano pela www.viajo.com A www.viajo.com está oferecendo pacotes para as cidades baianas de Porto Seguro e Salvador. O pagamento pode ser feito através de cartão de crédito e cheques pré-datados. Confira as opções: Salvador - Pacote aéreo, entre os dias 23 e 28 de fevereiro, com direito a traslados, hospedagem em apartamento duplo com café da manhã, seguro de viagem e abadá do bloco Eva. O pacote custa a partir de R$ 2.278,00 e pode ser pago em até 4 vezes sem juros. Porto Seguro - Pacote aéreo com saída prevista para os dias 24 e 25 de fevereiro que inclui traslados, hospedagem em apartamento duplo e café da manhã, city tour e seguro de viagem. A viagem de 7 dias está custando R$ 1.242,00 e pode ser parcelado em até 4 vezes sem juros. Nova York é opção de fuga da folia pela www.viajo.com Para quem deseja fugir da folia, a www.viajo.com oferece um pacote turístico para Nova York, com passagem aérea na classe econômica, 6 noites de hospedagem em apartamento duplo com preço a partir de US$ 1.136,00. As saídas estão previstas para os dias 23, 24 e 25 de fevereiro. Submarino oferta fantasias da escolas de samba do Rio Para quem pretende desfilar no carnaval do Rio de Janeiro o site www.submarino.com.br está oferecendo fantasias das principais escolas de samba do País. O site oferece adereços das escolas Mocidade independente de Padre Miguel, Portela, Salgueiro, Tradição, Viradouro, Unidos da Tijuca, Caprichoso de Pilares, União da Ilha do Governador, Imperatriz Leopoldinense e Mangueira por preços que variam de R$ 450,00 a R$ 595,00. O folião poderá parcelar o pagamento em até 3 vezes sem juros, em qualquer cartão de crédito. Leia mais nos links abaixo sobre as vôos que ainda têm lugares disponíveis para o carnaval, compra de pacotes pela Internet e opções para quem não gosta de carnaval.