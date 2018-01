Compre seu carro pela Internet As opções de compra de carros pela Internet estão crescendo. Hoje, o Celta já vai poder ser adquirido diretamente da fábrica via Internet, de qualquer computador. Ou seja, o consumidor já pode comprar um carro de sua própria residência. A Ford inicia hoje também as vendas do Fiesta Street pela Internet. O Celta, da General Motors, abre as portas para sistema inédito de comercialização na indústria automobilística brasileira, que permite a compra do veículo online, 24 horas por dia, sete dias por semana. A operação estava prevista para novembro. O consumidor pode escolher o veículo, pedir uma pré-aprovação de crédito, escolher a concessionária de sua preferência para a entrega e instalação dos itens de personalização, e ainda pagar o sinal com cartão de crédito no site que leva o nome do carro (veja o link abaixo). Sete mil unidades do Celta foram vendidas desde o seu lançamento, e há mil clientes em lista de espera. O Celta está sendo comercializado pela Internet ao preço de R$ 13.390,00. Na compra convencional, sai por R$ 14.170,00, em ambos os casos, com o frete incluído. Fiesta A Ford também inicia hoje as vendas do Fiesta Street pela Internet (veja o link abaixo). O modelo vai custar entre R$ 13.700,00 e R$ 13.800,00, com o frete nacional incluído. Na concessionária, o modelo 2001 custa R$ 14.100,00. A principal novidade é o pagamento inteiramente online, por meio de convênios com os bancos Itaú e Bradesco. Estará disponível para venda na fase inicial um volume de 200 veículos, na versão Fiesta GL 1.0 três portas, nas opções de cor branca, preta e prata. Fiat A Fiat espera vender neste ano 7 mil carros pela Internet, volume que deve chegar a 20 mil unidades a partir de 2001. O site da empresa (veja no link abaixo) já iniciou as as vendas do Mille Smart e do Palio Young. Os carros da montadora também são mais baratos via Internet O Mille Smart custa R$ 11.440,00, enquanto na loja sai por R$ 11.896,00. O Palio Young é oferecido a R$ 13.100,00 no site e a R$ 13.618,00 na concessionária. O valor do frete, que em São Paulo é de cerca de R$ 300,00, não está incluído. Vantagens da compra pela Internet Pelo computador, pode-se escolher um modelo, os acessórios e a cor do veículo, ou seja, o consumidor monta o carro de acordo com seu gosto sem precisar da intermediação de um vendedor. Além disso, os compradores terão acesso às promoções e mais informações sobre os produtos das montadoras. Outra vantagem da compra pela Internet é que o carro pode sair mais barato do que nas concessionárias. Depois da decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) de liberar a venda direta de veículos zero quilômetro pela Internet, o preço dos carros pode cair até 3,65%. A venda direta das montadoras sem intermediação das concessionárias elimina a incidência dos tributos, como o PIS/Confins, cobrado na revenda.