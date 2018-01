Computadores: vendas crescem 85% As vendas de computadores pessoais no Brasil e no México crescem bem mais do que a média da América Latina. No primeiro trimestre deste ano, o boom foi de 85%, em comparação com o mesmo período do ano passado. Na América Latina, o crescimento foi de 4,8% atingindo a marca de quase 1,3 milhão de unidades. Cerca de 62% desses computadores foram vendidos no Brasil e no México. Os números são da pesquisa da Dataquest, subsidiária do Gartner Group. O crescimento agressivo da Internet no Brasil está beneficiando toda a indústria de PCs, avalia a empresa na nota distribuída à imprensa. Em termos de participação no mercado, a Compaq lidera com 22,1% (de 18,6% no primeiro trimestre de 1999), seguida pela IBM (6,6%, de 7,9% há um ano) e pela Hewlett-Packard (6,3%, de 7,1% há um ano). As vendas da Dell Computer, que abriu uma fábrica no Brasil no fim de 1999, cresceram 44,3%, com uma participação de mercado de 3,6% no período.