Conab e produtores de vinho discutem na 3ªF sobre leilão Representantes do setor produtivo de vinho voltarão a discutir na terça-feira, com diretores da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e do Ministério da Agricultura, a realização de um leilão para escoar até 12 milhões de litros de vinho vinífero da safra 2007, pertencentes a cooperativas e indústrias do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O encontro será no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Flores da Cunha (RS), às 9 horas. O leilão será por meio de Prêmio de Escoamento do Produto (PEP) e poderá ocorrer ainda em janeiro. O produto a ser comercializado vai ser transformado em álcool vínico, que será adicionado ao vinho vinífero fabricado neste ano. Esta é a quarta reunião realizada pela estatal desde o ano passado, para avaliar alternativas sobre o destino do vinho, que se encontra em excesso nos estoques do Sul do País. Entre os assuntos que serão discutidos estão o preço mínimo de produção da uva e a gradação do teor alcoólico do vinho fabricado naquela região.