Conab eleva estimativa de produção de trigo no Paraná

As alterações nas estimativas das safras paranaense e paulista de trigo resultaram na revisão para cima das projeção da produção nacional, que aumentou em 54 mil toneladas para 5,609 milhões de toneladas, volume 28,1% superior ao colhido no ano passado.

Os técnicos da Conab comentam que a área plantada de trigo na safra 2013/14 deverá apresentar um incremento de 10,3% em relação à safra anterior, atingindo 2,089 milhão de hectares. Segundo eles, a recuperação de parcela que deixou de ser cultivada nos últimos anos se deve à melhoria dos preços na safra anterior, em virtude da menor produção mundial e brasileira, induzindo o aumento do plantio.

Eles observam que no Paraná, mesmo com a forte competição por área com o milho da segunda safra, o plantio do trigo cresceu 18,2% em relação à safra anterior, que foi a menor área plantada desde os anos 80 do século passado. O levantamento da Conab constatou que no Paraná o plantio já ocorreu em 85% da área e a cultura atravessa as fases de germinação (6%), desenvolvimento vegetativo (75%), floração (18%) e frutificação (1%).

O levantamento do Conab mostra que no Rio Grande do Sul a área plantada de trigo deverá alcançar 1,010 milhão de hectares, com um incremento de 3,5% em relação ao ano anterior. Segundo os técnicos o aumento tem "como suporte os bons preços alcançados na temporada passada e atualmente estimulados por um apertado quadro de oferta e demanda local, e pela possibilidade da ocorrência de problemas na produção dos principais fornecedores internacionais".