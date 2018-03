Conab estima aumento de 1,3% da safra agrícola 2006/07 A produção de grãos na safra 2006/07 está projetada em 121,5 milhões de toneladas, segundo a quarta pesquisa da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgada nesta quinta-feira. O crescimento na produção é de 1,59 milhão de toneladas, ou 1,3% na comparação com a safra anterior, quando os produtores colheram 119,9 milhões de toneladas de grãos. Em relação ao terceiro levantamento (de dezembro), o aumento é de 1,3 milhão de toneladas, ou 1,1%. Os números foram detalhados pelo presidente da Conab, Jacinto Ferreira. Segundo ele, a revisão deve-se à recuperação da produtividade das lavouras, que foram beneficiadas pelo clima favorável na fase inicial do plantio, principalmente na Região Centro-Sul do País. Os técnicos da Conab salientaram que na safra anterior (2005/06) as condições climáticas foram adversas, sobretudo nos Estados do Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde as culturas foram prejudicadas, ora por falta, ora por excesso de chuvas. A Conab confirmou redução de 4% na área plantada, de 47,3 milhões de hectares em 2005/06 para 45,4 milhões de hectares na safra 2006/07. A redução em áreas é resultado do recuo dos preços dos produtos no momento do plantio e da desvalorização cambial. Para atualizar os números, técnicos da Conab mantiveram contatos com representantes de cooperativas, órgãos públicos e privados, agentes financeiros e produtores de todo o País, no período de 26 a 29 de dezembro.