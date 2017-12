Conab fará novo levantamento da safra 2003/04 A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realiza, na próxima semana, novo levantamento da safra 2003/04. Os técnicos da Conab irão visitar 494 municípios do centro-sul e de Tocantins, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Ceará e Piauí para realizar a terceira pesquisa de intenção de plantio das culturas de verão e a primeira das culturas da segunda safra. As informações serão coletadas entre os dias 2 e 6 de fevereiro. O resultado deve ser divulgado na segunda quinzena de fevereiro. No levantamento anterior, divulgado em dezembro, a Conab estimou a safra em 129,7 milhões de toneladas, com aumento de 5,5% ante a lavoura anterior.