Conab prevê safra recorde de grãos no País este ano A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) prevê que a safra brasileira de grãos 2006/07 será recorde de 131,1 milhões de toneladas, o que representa aumento de 8,6% na comparação com a safra 2005/06, que foi de 120,77 milhões de toneladas. O volume indicado no sétimo levantamento da Conab é 6,4% superior ao recorde anterior, ocorrido em 2002/03, que foi de 123,2 milhões de toneladas. A área plantada na safra 2006/07, no entanto, caiu 2,9%, de 47,3 milhões de hectares para 45,9 milhões de hectares. O destaque entre as culturas, de acordo com a Conab, é a produção de milho, que deve atingir 51 milhões de toneladas, representando elevação de 20% em relação as 42,5 milhões de toneladas da safra 2005/06. A safra de milho de verão crescerá 15,2%, para 36,6 milhões de toneladas. O destaque no cereal, porém, é o aumento de 34,6% previsto para a safra de inverno (safrinha). De acordo com a Conab, a safrinha pode saltar de 10,7 milhões de toneladas para 14,4 milhões de toneladas em 2006/07. A safra de soja deve alcançar 58 milhões de toneladas, 8,5% superior às 53,41 milhões de toneladas da safra anterior. Já a produção de algodão em pluma pode aumentar de 1,03 milhão de toneladas para 1,42 milhão de toneladas, correspondendo a uma alta de 37% quando comparada com a safra 2005/06. A produção de arroz em 2006/07 será 3,2% menor ante 2005/06, segundo a Conab. O volume produzido deve cair de 11,58 milhões de toneladas para 11,2 milhões de toneladas. Por fim, a safra de trigo, cujo colheita foi encerrada em dezembro passado, caiu 54,2%, de 4,87 milhões de toneladas para 2,23 milhões de toneladas. O presidente da Conab, Jacinto Ferreira, concede entrevista neste momento para detalhar os resultados da pesquisa.