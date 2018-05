Conab reduz estimativa de exportação de algodão A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) alterou o quadro de oferta de demanda de algodão no décimo de levantamento da safra 2012/13, divulgado nesta terça-feira, 9. Os técnicos da Conab reduziram a estimativa de exportação de algodão para este ano, passando das 595 mil toneladas projetadas no mês passado para as atuais 530 mil toneladas, volume 50% abaixo do exportado no ano passado (1,052 milhão de toneladas de pluma).