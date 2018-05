Conab revê estimativa para safra de grãos 2012/2013 A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou nesta terça-feira, 9, o resultado do 10.º levantamento da safra de grãos 2012/13, que estima um novo recorde na produção nacional de 185,05 milhões de toneladas. O volume aumentou 710 mil toneladas (0,40%) em relação ao estimado no mês passado e cresceu 18,87 milhões de toneladas (11,4%) quando comparado as 166,17 milhões de toneladas colhidas na safra passada. Vale lembrar que a safra 2011/12 teve forte quebra na produção de soja, por causa da estiagem, principalmente na Região Sul.