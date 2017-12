Conab revisa para baixo a safra 2005/06 A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) revisou para baixo a safra 2005/06. Com relação ao levantamento de abril, que indicava colheita de 121,5 milhões de toneladas, a previsão atual, que estima 121,1 milhões de toneladas, indica queda de 0,3%. "A redução deve-se às condições climáticas adversas, como o prolongamento da estiagem na maioria dos Estados e o excesso de chuvas no Centro-Oeste, além da incidência de doenças fúngicas, como a ferrugem asiática da soja", afirmou o presidente da Conab, Jacinto Ferreira. Apesar da queda, a colheita ainda deve ser 6,3% maior em relação à safra 2004/05, que foi de 113,9 milhões de toneladas. De acordo com técnicos da Conab, a produtividade é o principal fator para justificar o crescimento da produção. A área plantada na safra 2005/06 foi mantida pela Conab em 47,1 milhões de hectares, com queda de 4,1% na comparação com a safra anterior, quando os produtores cultivaram 49,1 milhões de hectares com grãos.