Conab: safra 2008/09 será segunda maior da história Apesar de a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) ter apresentado hoje a menor estimativa para a safra 2008/09 desde que iniciou as projeções, em outubro do ano passado, está garantida a segunda maior colheita brasileira no período. A afirmação foi feita hoje pelo superintendente de informações do agronegócio da empresa, Airton Camargo. De acordo com a Conab, a safra atual contará com um total de 133 milhões de toneladas de grãos, 7,2% inferior à do ciclo anterior, que foi a maior da história, com um total de 144,1 milhões de toneladas.