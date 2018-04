Conac aprova projeto que eleva capital externo em aéreas O Conselho Nacional de Aviação Civil (Conac) aprovou hoje o texto do projeto de lei, a ser encaminhado ao Congresso, que amplia a participação do capital estrangeiro nas empresas aéreas de 20% para 49%. O mesmo texto propõe a alteração do regime de outorga de serviços aéreos de concessão para autorização. Os novos contratos, no entanto, não terão prazo de vigência definidos.