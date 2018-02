Conac vai acompanhar medidas; Guarulhos absorverá 151 vôos O Conselho de Aviação Civil (Conac) determinou nesta segunda-feira o acompanhamento minucioso e regular das medidas para atacar a crise aérea, anunciadas há 10 dias. Entre os pontos definidos, segundo o ministro da Defesa, Nelson Jobim, está o remanejamento de 151 vôos diários do Aeroporto de Congonhas para Guarulhos. O objetivo, já anunciado pelo plano do governo no pacote de medidas, é desafogar Congonhas, hoje com 712 vôos diários, e criar novos centros de escalas e conexões. "Creio que vamos ter essa solução dentro de 30 dias", afirmou Jobim a jornalistas. O Conac, comandado pelo ministro, determinou à Infraero e à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) que viabilizem esta transferência de demanda para o Aeroporto de Guarulhos. O aeroporto tem capacidade para operar 1.296 vôos diários mas ainda tem folga para operar 683. Por decisão do Conac, o órgão terá um comitê técnico de assessoramento que realizará a cada 15 dias um acompanhamento da execução das medidas. Questionado sobre um eventual aumento de preços nas passagens aéreas por conta do remanejamento em Congonhas, o ministro apenas afirmou que o governo atuará para reduzir o preço de insumos como o querosene de aviação. Jobim pediu para que o ministro da Fazendo, Guido Mantega, apresente uma proposta para unificar o valor do ICMS sobre este combustível. Com a decisão de desafogar Congonhas, outros 11 destinos funcionarão como pontos de conexão e escalas. Brasília fará a conexão com o Norte e com o Centro-Oeste. Aeroportos do interior de São Paulo atuarão com as regiões Centro-Oeste e Sul. O Aeroporto de Curitiba ficará com a região sul do país; o Galeão ficará com o Nordeste, Europa, América do Norte, América do Sul e Confins (MG) com o Nordeste, por exemplo. Congonhas continuará operando com aeroportos no limite de duas horas de vôo. O ministro da Defesa afirmou ainda que Guarulhos receberá essa demanda de Congonhas a partir também de obras que serão realizadas no aeroporto. A Infraero iniciará imediatamente um estudo de layout no Aeroporto de Guarulhos para receber um número maior de passageiros e o próprio ministério articulará a recuperação de espaços hoje ainda ocupados por empresas falidas e em recuperação judicial, como a Transbrasil e a Vasp. Jobim não quis responder sobre a esperada demissão do brigadeiro José Carlos Pereira, presidente da Infraero, e disse que nunca convidou o ex-presidente do Banco do Brasil Rossano Maranhão para ocupar o posto. A informação contraria a versão que circulou nesta manhã no Palácio do Planalto, segundo a qual Maranhão teria recusado o convite por alguns "impedimentos". A troca no comando da Infraero deve ocorrer nos próximos dias.