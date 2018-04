Conar condena campanha da Schincariol A campanha publicitária para os refrigerantes do Grupo Schincariol batizada de "Toda a família tem um moleque muito folgado", criada pela agência Lew?Lara\TBWA, recebeu recomendação de suspensão pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar). A denúncia partiu do Projeto Criança e Consumo, mantido pelo Instituto Alana, que atua na fiscalização do que considera abuso da propaganda dirigida ao público infantil. O comercial foi considerado abusivo por estimular o consumo de bebida com alto teor de açúcar e ser direcionado ao público infantil, se aproveitando da deficiência de julgamento e de experiência dele para julgar apelos ao consumo. A decisão considerou que a propaganda usa estímulos imperativos feitos por crianças recomendando o consumo. De acordo com a legislação brasileira em vigor, a publicidade dirigida ao público infantil pode ser considerada ilegal. Artigos da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código de Defesa do Consumidor garantem os direitos da infância.