Concessionárias de ferrovias devem investir R$9 bi até 2009 As empresas privadas concessionárias de ferrovias devem investir R$ 9 bilhões até 2009 informou o presidente da Associação Nacional de Transportadoras Ferroviárias (ANTF) Guilherme Laager no seminário "Ferrovias: integração e crescimento econômico". Ele disse que preocupa o setor o fato de, apesar do presidente Lula ter declarado que 2004 seria o ano das ferrovias não haver um compromisso formal do governo com a realização de alguns projetos ferroviários considerados "claramente estruturantes". Ele citou o Ferroanel em torno da cidade de São Paulo, o novo trecho na Serra do Tigre em Minas Gerais, a Transnordestina, e a ferrovia norte-sul. "Não precisamos ficar aguardando a implementação final do projeto de parcerias público privadas (PPPs) para tocar essas obras de importância estratégica", disse Laager. De acordo com ele, a União poderia de imediato, a título de arrendamento das ferrovias, repassar R$ 500 milhões todo o ano em troca de investimentos das concessionárias, "sem prejuízo das futuras PPPs".