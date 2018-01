Concessionárias de rodovias e varejistas estão entre as escolhidas

Na troca das ações no início do mês, os destaques entre as mudanças de bancos e corretoras foram as empresas de concessão, como CCR e Ecorodovias, e de varejo, com a inclusão de Pão de Açúcar, Raia Drogasil e Carrefour, por exemplo.

O BB Investimentos colocou em sua carteira Ecorodovias, Raia Drogasil, Pão de Açúcar e Klabin, e deixou na lista o Itaú Unibanco. Segundo o BB, a safra agrícola tem beneficiado o fluxo de veículos nas estradas da Ecorodovias, o que, somado a reajustes de tarifas previstos, deve melhorar o resultado Além disso, a redução dos juros também contribuirá para um melhor resultado financeiro, dizem os analistas, que acreditam que a companhia poderá surpreender na apresentação dos seus resultados do terceiro trimestre em 10 de novembro.

A instituição ainda lembra que as diversas ações implantadas pelo Pão de Açúcar visando a ganhar market share continuam positivas, se traduzindo em um desempenho acima da média de mercado e de seu principal competidor. “Neste sentido, esperamos uma continuidade na tendência de valorização da ação.” E sobre Raia Drogasil, destaca o perfil defensivo do papel, que é negociado abaixo de seus múltiplos históricos, indicando espaço para valorização. Já as Units da Klabin entraram na lista após a empresa apresentar um balanço positivo do trimestre passado. Além disso, foram as que menos subiram em seu segmento no último mês.

A Magliano Corretora trocou sua carteira, deixando apenas Bradesco PN. Incluiu as ações da CCR, da Bolsa, a B3, do Carrefour e Vale ON. A empresa de concessões CCR entrou na lista devido à alta do tráfego nas suas rodovias e menores custos da dívida, o que permitiu registrar lucro líquido ajustado no terceiro trimestre de R$ 433 milhões, alta anual de 63%.

A inclusão da B3 acontece com o processo de retomada gradual da economia e queda dos juros. “Vislumbramos que empresas listadas ou não possam se voltar ao mercado de capitais para levantar recursos, o que será positivo para as receitas da B3”, diz Pedro Galdi, analista chefe da Magliano.

A corretora incluiu ainda o Carrefour, acreditando que os sinais de melhora da economia e desaceleração de preços tendem a reforçar a retomada do consumo. E a ação ordinária da Vale também entrou na lista, após a divulgação do balanço trimestral, considerado forte.

A Lerosa retirou a ação PN da Petrobrás de suas indicadas por conta dos elevados preços de petróleo, com possível realização da commodity nos mercados internacionais. “É uma alteração pontual para aproveitar oportunidade de curto prazo, com a entrada do Banco do Brasil, visando o resultado corporativo a ser divulgado na quinta-feira, com perspectiva de melhora da rentabilidade e queda nas provisões”, diz o analista Vitor Suzaki.

A Guide também trocou a Weg pela Itaúsa e o Bradesco BBI substituiu a construtora Tenda e a Unit da Via Varejo por Duratex ON e Ser Educacional ON. Em relação à Duratex, a instituição avalia que será um ano de transição para a empresa, no qual suas margens devem começar a se recuperar. “Acreditamos que o terceiro trimestre tenha sido apenas o começo de um ciclo virtuoso.” Sobre a Ser, o Bradesco BBI destaca que ela tem um plano de expansão mais agressivo e bom potencial de crescimento de alunos matriculados em comparação com os concorrentes.