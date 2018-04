Concessionárias de saneamento criam sindicato As empresas privadas de saneamento básico criaram um sindicato patronal, o Sindicato Interestadual das Concessionárias de Serviços Públicos de Água e Esgoto (Sintercon). Segundo seu presidente, Marco Botter, o principal objetivo é unificar as negociações salariais com os funcionários, já que o setor está crescendo. Botter é diretor-presidente da Telar Engenharia, que presta serviços de infra-estrutura e participa do consórcio Águas de Marília (interior de SP), além de deter a concessão de captação de esgoto de Ourinhos (SP). O Sintercon será integrado pelas 50 concessionárias privadas do Brasil, que atendem cerca de 6,5 milhões de habitantes. Botter avalia que as empresas agreguem um total de mil funcionários. "Não existia uma entidade que nos representasse nas negociações", justificou o presidente. Conforme Botter, o diálogo era estabelecido entre os trabalhadores, dispersos por alguns sindicatos, e os empresários seja de modo direto, seja através de entidades que representavam, de fato, a atividade dos controladores das concessionárias, como o Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon) de cada Estado. Para as empresas, apesar dos esforços, essas entidades não conheciam profundamente o dia-a-dia de uma concessionária de água e esgoto, representando de modo inadequado o setor. Organização "A tendência é que haja uma organização progressiva, tanto das empresas, quanto dos empregados", avaliou Botter. Contudo, demorará de dois a três anos até que as entidades amadureçam, segundo o representante do Sintercon. Até a fundação do Sintercon, a única entidade que congregava os concessionários privados era a Associação Brasileira das Concessionárias de Serviços Públicos de Água e Esgoto (Abcon), também presidido por Botter. Mas as atribuições da associação estabeleciam limites à atuação em áreas como negociação trabalhista. Para Botter, a tendência é que o sindicato divida com a Abcon a representação do setor. Como contará com uma estrutura financeira mais sólida, devido à contribuição sindical, Botter não descarta a gradual fusão das duas entidades. A opção é reforçada pelo fato de que muitos dirigentes são comuns às duas organizações. A primeira tarefa do Sintercon será intermediar as negociações de parte dos trabalhadores, cuja data-base é maio.