Concessionárias fazem leilão de autos Pela primeira vez, concessionárias de veículos irão recorrer a leilões para a venda de usados. No dia 22, o chamado Grupo dos Oito, que reúne as 14 maiores revendas da Chevrolet no Estado, vão oferecer ao público cerca de 100 automóveis e 10 caminhões, a preços que podem ser até 20% mais baratos que os encontrados nas lojas. O objetivo das concessionárias é aumentar o volume de vendas. De acordo com o leiloeiro Arcangelo Francavilla, responsável pela condução do pregão, os preços mínimos para venda ainda não foram definidos, mas pode-se encontrar ofertas, como um Golf 98 por R$ 9 mil; Palio Weekend 98/99 por R$ 18 mil e Blazer 97 por R$ 21 mil. Os valores dos lances mínimos de todos os lotes devem ser divulgados no dia do pregão, que será realizado no galpão do leiloeiro, na Rua Coronel Euclides Machado, 657 (próximo à Ponte da Freguesia), às 13 horas. O pagamento deverá ser feito à vista. Peças originais Outra grande oportunidade será o leilão de peças originais Chevrolet, no dia 9, às 10 horas. Informações mais detalhadas sobre o leilão, além de fotos dos lotes, podem ser vistos no site (veja link abaixo) ou por telefone (Francavilla Leilões - (0--11) 533-5444).