Concessionárias fazem promoções para 1.0 Os modelos de três portas Chevrolet Celta, Ford Fiesta Street, VW Gol Special e Fiat Palio Young, todos com pintura sólida, já estavam sendo oferecidos nas promoções de fábrica pelo mesmo valor de R$ 14.390,00, acrescido de frete - exceção ao Celta -, para o pagamento à vista. Agora, os quatro modelos zero-quilômetro têm nas concessionárias autorizadas campanhas também praticamente idênticas para o consumidor que opte pelo financiamento (CDC): entrada inferior a R$ 1 mil e prazo de pagamento de, no mínimo, quatro anos. Esticar o crediário foi a aposta da Ford para reduzir os grandes estoques nos pátios de suas revendas nesse começo de 2002, estratégia que parece ter dado certo, ao ponto de acabar sendo adotada também pela concorrência, com uma ou outra pequena diferença. Fiesta Street Em relação aos rivais do Fiesta Street, a vantagem da Ford é a entrada um pouquinho menor. A desvantagem são os dois meses a mais para a quitação do crediário do automóvel. A Ford oferece o Fiesta hatch com desconto sobre a tabela (pela sugestão, seu preço é a partir de R$ 15.990,00). A entrada mínima é de R$ 900,00, com o saldo restante em até 50 meses, com taxa de juros de 2,49% ao mês (a mesma adotada por Chevrolet, Fiat e Volkswagen), no financiamento pelo Banco Ford. Pela campanha, o Fiesta terá prestações fixas de R$ 536,00. Ao final do financiamento, o consumidor terá investido um total de R$ 27,7 mil, quase o dobro daquilo cobrado à vista - R$ 14.640,00, em razão do acrécimo do frete, na média R$ 250,00 na capital. A mesma promoção com sinal de R$ 900,00 e 50 prestações fixas vale para outros modelos Ford também, como Ka, Focus e Courier. Celta O trunfo do Celta, por sua vez, é que seu frete já está incluso no preço de R$ 14.390,00 e ainda em razão da redução para R$ 100,00 no preço do chamado Pacote Mais. Na campanha, o Celta "Mais" é negociado com sinal de R$ 990,00 e 48 parcelas de R$ 543,00, totalizando ao final de quatro anos R$ 27.054,00. Fora da promoção, custa na Internet R$ 15.207,00 e nas lojas, R$ 16,1 mil. Já o "Mais" custa R$ 567,00 e R$ 599,00, respectivamente (traz chapa de proteção do motor, ar-quente, vidros verdes degradê, desembaçador, limpador e lavador do vidro traseiro). O compacto feito em Gravataí, Rio Grande do Sul, no entanto, é o único com espera pela retirada, uma vez que a promoção é válida para compras pela Internet, ou seja, com faturamento direto da fábrica. Não há um consenso sobre a espera: alguns lojistas garantem a entrega em cinco dias, metade do tempo apontado por outros - há um tercerio grupo, mais precavido, que pede 15 dias de prazo. Palio Young e Gol Special O Fiat Palio Young (pela tabela, R$ 15.135,00) é o que tem a menor parcela entre os quatro ditos "populares" em promoção desde a semana passada e até o próximo final de semana, no mínimo. De acordo com os lojistas Fiat, com sinal de R$ 999,00, serão 48 prestações de R$ 527,00, o que totaliza ao final do financiamento o valor de R$ 26.295,00. O Gol Special (na tabela da Volkswagen, R$ 15.537,00), por sua vez, tem entrada mínima de R$ 990,00 e 48 mensalidades fixas de R$ 543,70, somando depois de quatro anos R$ 27.087,60. Exigências Em todos os casos, os valores não incluem a taxa de abertura do cadastro, a TAC, na média fixada em R$ 120,00 na capital. O consumidor interessado no plano de longo prazo com entrada mínima também terá que comprovar uma renda quatro vezes superior, no mínimo, ao valor das prestações. Feito isso, basta a apresentação dos documentos de identidade (RG), do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do comprovante de residência, para que a aprovação do crediário seja imediata. Quando o consumidor não consegue comprovar a renda mínima exigida, uma das soluções para que efetue a compra é apresentar um avalista.