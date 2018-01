Concessionárias: preços de carros podem subir A alta do dólar, que encareceu a importação de componentes para veículos, pode fazer com que os preços de alguns modelos de carros sejam elevados. Essa é a expectativa de alguns revendedores que esperam reajustes para este mês. Concessionários da GM acham que a tabela pode mudar ainda esta semana, enquanto os da Fiat acreditam que a montadora vai aguardar pelo menos mais dez dias. Já os revendedores da Volkswagen e os da Ford não têm previsão para novos aumentos. Volume de vendas em março Ao contrário do que ocorreu com o comércio em geral, o mercado de veículos continuou aquecido em março. As vendas no atacado (das fábricas para as lojas) somaram 156,3 mil automóveis e comerciais leves, volume 25% superior ao de fevereiro e 40% maior que em igual mês do ano passado. O resultado das vendas no varejo (das lojas aos consumidores) deve ser divulgado hoje, mas os concessionários também apostam em crescimento, por conta das promoções realizadas durante o mês. Com exceção da Fiat, as principais montadoras - Volkswagen, General Motors e Ford - realizaram feirões nos últimos fins de semana, oferecendo descontos de até 12% e juros médios de 0,99% ao mês para compras financiadas.