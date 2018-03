Concessionárias querem pedágios mais caros do que o previsto A Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) quer mudar o índice usado nos reajustes anuais dos pedágios mas estradas federais para obter uma aumento maior do que o previsto. Os reajustes em série começam em agosto, com a Nova Dutra. A alegação da associação é de que em janeiro de 2001, em acordo com o extinto DNER, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) excluiu de um dos índices que compunham a cesta de reajuste - o de pavimentação - as variações do asfalto. Em 2002 o preço do asfalto aumentou 117,9%, para R$ 1,1 mil a tonelada, segundo a ABCR, por causa do aumento nos custos das matérias primas importadas. Ainda pelos números apresentados nos últimos cinco anos o preço aumentou 525%. "Com a retirada desta variação da cesta de índices a situação ficou insustentável", disse o diretor-presidente da ABCR, Moacyr Servilha Duarte. De acordo com ele, o reajuste neste ano poderá incorporar o preço do ano de 2001. "Vamos pedir a divulgação retroativa destes índices para reavaliar os reajustes concedidos em 2002 e 2001." No ano passado, o reajuste médio das tarifas de pedágios das rodovias federais chegou a 14%. O diretor da ABCR nem admite a hipótese de o governo não reconsiderar a revisão do cálculo. "Não tem como o asfalto ficar de fora, já que ele tem um custo muito alto e é primordial para recapeamentos, ampliações, reconstruções e construções de pavimentos." Os outros índices que servem de base para o índice final da FGV são consultoria (que inclui mão-de-obra), obras e terraplanagem. O peso destes índices na composição da cesta da FGV varia em cada uma das concessões federais, já que os projetos e estágios de desenvolvimento são diferentes. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) alega não ter conhecimento da reclamação da ABCR. De acordo com o superintendente de exploração de infra-estrutura da agência, Carlos Serman, ainda não foi feito um pedido formal sobre o tema por nenhuma concessionária de rodovias federais. "Tomamos conhecimento do assunto por meio de bastidores", disse. A agência, que não tem nem um ano de vida e substitui o DNER, alega não ter conhecimento das alterações nos índices da FGV acusadas pela ABCR e levanta uma questão. "Se essa modificação foi feita em janeiro de 2001 queremos também saber o motivo das reclamações somente agora", disse. Ele disse que vai consultar a FGV para saber das mudanças. "Estamos abertos a negociações, se isso realmente aconteceu."