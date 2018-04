Concessionárias têm promoção para carro novo Os paulistanos que estão pensando em comprar um carro novo e com bom preço devem correr às concessionárias. Os estoques de carros da linha (ano/modelo) 2001 já estão no fim e com bons preços. Na Amazonas Sumaré - concessionária da Fiat-, a única opção de carro 2001 é um Marea HLX completo, com direção hidráulica, ar- condicionado, vidro elétrico, roda de liga leve, CD player e air bag duplo. O preço de tabela do veículo é R$ 48.608, mas segundo o vendedor da loja José Pereira de Oliveira, como é a última unidade, o valor cai para R$ 43 mil. "Com o preço mais baixo, não é difícil vender", explica. A Avignon (Peugeot), localizada no bairro do Pacaembu, tem mais opções. A primeira é o Peugeot 206 que custa R$ 29.970, com motor 1.6. O carro é completo, com direção hidráulica, vidro elétrico e air bag duplo. De acordo com o gerente da loja, Marcelo José Mazzi, como o carro é 2001, o preço é menor: sai por R$ 28.270. "Nosso estoque está quase no fim e com certeza os preços menores ajudaram a desovar a mercadoria." Outro veículo 2001 que está com o preço menor é o Partner furgão fechado, com motor 1.8. O preço de tabela é R$ 22.520, mas a concessionária está vendendo a R$19.820. O Partner com porta lateral que custava R$ 23.440 pode ser encontrado por R$ 20.740. Outros modelos de outras marcas Na concessionária da Ford, Caoa, na Avenida Dr. Gastão Vidigal, o carro da linha 2001 que ainda pode ser encontrado é a picape Ranger, em dois modelos: a HL, que não tem ar- condicionado, por R$ 27.990. E a com ar-condicionado, que custa R$ 29.990. Os preços de tabela desses carros eram respectivamente R$ 29.240 e R$ 35 mil. "Estamos animados com as vendas de veículos 2001. Como os preços estão bons, quase não sobrou nada", comenta José Luiz Rossi, gerente da loja. A concessionária que está com o maior estoque da linha 2001 é da Renault. De acordo com o gerente da loja, Arnaldo Serra Neto, no total, são dez carros estocados. "Nosso estoque já está diminuindo e, para acabar mais rápido estamos com os preços promocionais." O Mégane Egeus, completo e motor 1.6 custava R$ 33.800; agora está custando R$ 32.200. Do modelo Kangoo RL 1.0 restam quatro unidades apenas. O preço de tabela é R$ 25.130, mas a concessionária está vendendo à R$ 23.200. O veículo que está com maior desconto é o Kangoo Express 1.0. De R$ 18 mil passou a custar R$ 15.990, um desconto de 12%. "Os clientes se animam com os preços mais baixos. Por isso, espero que as vendas melhorem ainda mais", ressalta Neto. A concessionária Carrera, da General Motors, tem o Tracker completo e a diesel, que custa R$ 68.739. Mas o preço atual do veículo é R$ 63 mil.