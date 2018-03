Concessões estão em estudo para infra-estrutrura, diz Meirelles O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, disse que uma das medidas que estão sendo avaliadas pelo mercado para aumentar o potencial de crescimento do País é a retomada de concessões no setor de infra-estrutura. Questionado sobre em qual estágio desse estudo, Meirelles respondeu: "Isso também está em estudo e certamente é uma das medidas que poderão ser tomadas". Ele, no entanto, evitou detalhar quais os setores que poderiam ter concessões. "Isso não é assunto do BC", disse. Segundo Meirelles, o Brasil tem condições de evitar um "gargalo" no seu crescimento. Ele disse que o fato da economia estar estabilizada permite que os investidores planejem com perspectiva de médio e longo prazo. Além disso, o presidente do BC ressaltou a importância da agenda de micro-reformas do governo.