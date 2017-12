Concessões rodoviárias atraem novos grupos

Na lista divulgada, figura a concessionária CCR, que tem entre suas sócias a Camargo Corrêa e a Andrade Gutierrez. Também está na lista a Invepar, que é uma associação da qual faz parte a OAS.

A CCR se interessou por quatro trechos: BR-262 no Mato Grosso do Sul, BR-267 no Mato Grosso do Sul, BRs 101 e 232 no Pernambuco e um lote formado pelas BRs 101, 493 e 465 entre Rio de Janeiro e São Paulo, que constitui a Rio-Santos e o Arco Metropolitano do Rio de Janeiro. Esse último lote será também estudado pela Invepar. No total, 26 empresas foram autorizadas a analisar esse lote.

Neste momento, trata-se apenas de uma etapa preliminar de estudos, sem vínculo com os leilões e seus resultados. Ao final de um prazo de 180 dias, o governo escolherá apenas um estudo, que servirá de base para a elaboração do edital.

O trecho que mais despertou interesse foi a concessão da BR 101, em Santa Catarina. A rodovia que liga Palhoça e a divisa com o Rio Grande do Sul, num percurso de 220 km, atraiu 36 empresas interessadas em elaborar os estudos. O investimento inicialmente estimado pelo governo é de R$ 1,1 bilhão.

Tal como previam técnicos mais otimistas do governo, a Lava Jato trouxe novos "players". Diversas construtoras de menor porte, empresas especializadas em projetos de engenharia e consórcios se apresentaram para elaborar os estudos.

Nessa nova fase das concessões, serão oferecidos 11 trechos rodoviários, para serem leiloados em 2016. /L.A.O. E A.B.